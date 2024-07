Equipe de France : Deschamps répond à la plainte de Dembélé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entré en cours de seconde période face au Portugal ce vendredi soir, Ousmane Dembélé a été élu homme du match. Un titre honorifique qui vient récompenser sa très belle entrée. De quoi imaginer une titularisation face à l'Espagne en demi-finale ? Après la qualification de son équipe aux tirs au but, Didier Deschamps a répondu à cette question.

Ousmane Dembélé a répondu présent. Entré à la 67ème minute, le joueur du PSG a apporté un nouveau souffle à son équipe, visiblement émoussée. Auteur du premier penalty lors de la séance de tirs au but, il a même élu homme du match face au Portugal.

Mercato : Mbappé quitte le PSG et lâche une révélation surprenante ! https://t.co/HeCJN7U9ug pic.twitter.com/bNc2EvsodG — le10sport (@le10sport) July 6, 2024

« Ça m'a piqué un peu »

En conférence de presse, celui qui a débuté la compétition dans la peau d'un titulaire a évoqué son rôle. « Ça m'a piqué un peu, tous les joueurs veulent jouer » a-t-il déclaré. Grâce à cette performance, Dembélé pourrait faire changer d'avis Didier Deschamps, qui a, néanmoins, refusé de se prononcer sur une possible titularisation face à l'Espagne mardi soir.

Deschamps salue l'entrée de Dembélé