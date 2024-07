Equipe de France : L’incroyable discours de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Une première depuis 1998. Ce vendredi, l'équipe de France a mis fin à une série de trois défaites lors d'une séance de tirs au but en battant le Portugal. Avant cet exercice périlleux, Kylian Mbappé a pris ses responsabilités et s'est adressé au groupe. En patron le capitaine des Bleus a tenu à rassurer ses coéquipiers.

L'équipe de France a mis fin à une habitude bien déplaisante. Au bout de la nuit, les Bleus se sont qualifiés pour les demi-finales de l'Euro en battant le Portugal aux tirs au but. Une première depuis 1998 et le quart de finale face à l'Italie. « J'y étais aussi, je n'avais pas tiré non plus. Ça fait longtemps, comme quoi, quand ça tourne du bon côté. .. » s'est rappelé Didier Deschamps. Certes, Mike Maignan n'a pas arrêté de penalty, mais est à chaque fois parti du bon côté, ce qui a pu déstabiliser João Félix.

La crainte d'un nouvel échec

Mais avant d'aborder cette séance, certains joueurs avaient le masque. La majorité de ces joueurs étaient présents au Qatar il y a deux ans et avaient pris part à la finale face à l'Argentine. Alors pour éviter un nouveau scénario catastrophe, Kylian Mbappé s'est adressé à son groupe. Sorti quelques minutes plus tôt, celui qui avait laissé le brassard de capitaine à N'Golo Kanté a pris ses responsabilités et a tenu à rassurer ses coéquipiers.

Mbappé se comporte en patron