«Il fait peur», Mbappé se lâche sur une star des Bleus !

Ce vendredi soir à Hambourg, l’équipe de France est parvenue à arracher son billet pour les demi-finales de l’Euro. Au terme d’une partie à suspens qui s’est clôturée par une séance de tirs au but, les Bleus ont pu disposer du Portugal et sont toujours en lice pour le titre. Précieux à plusieurs reprises durant la rencontre, Mike Maignan a confirmé son statut de numéro dans les cages hier soir. Et Kylian Mbappé semble conquis par son coéquipier.

Une nouvelle fois, l’équipe de France n’aura pas proposé un grand spectacle sur la pelouse, mais une nouvelle fois, l’équipe de France s’est qualifiée. Opposés au Portugal de Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes, les joueurs de Didier Deschamps n’ont pas proposé un jeu flamboyant sur la pelouse du Volksparkstadion, mais sont parvenus à emmener leur adversaire du soir aux tirs au but. Et après le traumatisme de la finale de la Coupe du Monde 2022, les tricolores semblent enfin guéris. Parmi les grands acteurs de cette belle soirée française, figure Mike Maignan. Le portier de l’AC Milan a notamment été auteur de deux parades de très grande classe, permettant à son équipe de conserver un score nul et vierge. Après la rencontre, Kylian Mbappé a justifié le penalty manqué par João Félix par la présence du joueur 29 ans dans les cages bleues.

«On a eu de la réussite mais une part importante revient à Mike»

Présent en zone mixte après la rencontre, Kylian Mbappé a été interrogé sur l’un des héros français du soir : Mike Maignan. Et pour le Bondynois, c’est à cause du gardien de l’AC Milan que João Félix a placé son penalty sur le poteau tricolore : « Il fait peur. Je n'ai pas l'explication exacte mais quand Joao Félix tire sur le poteau, c'est parce qu'il pense qu'il a en face de lui un gardien qui va aller la chercher. On a eu de la réussite mais une part importante revient à Mike. »

