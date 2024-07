Ça recommence, énorme frayeur pour un joueur de l’équipe de France !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présente en quarts de finale de l'Euro 2024 malgré un début de compétition poussif, l'équipe de France a réussi à éliminer le Portugal lors de la séance de tirs au but vendredi soir. Les Bleus n'ont pas réussi à marquer dans le jeu une fois de plus, malgré plusieurs occasions. A commencer par celle de Randal Kolo Muani, qui a ravivé un certain souvenir douloureux à Aurélien Tchouaméni...

L'équipe de France n'est pas passée loin d'une nouvelle élimination cruelle aux tirs au but. Les Bleus ont été parfaits pour éliminer le Portugal mais ils auraient pu se qualifier un peu plus tôt puisque Randal Kolo Muani a obtenu une occasion franche à la 66ème minute de jeu. Une action qui rappelle celle de la finale de la Coupe du monde 2022...

«C'est vraiment incroyable»

De passage en zone mixte après la rencontre, Aurélien Tchouaméni n'a pas manqué de revenir sur l'occasion obtenue par Randal Kolo Muani. « C'est la même action que lors de la finale de 2022. J'étais placé exactement au même endroit sur le terrain. C'est vraiment incroyable » a-t-il déclaré. Dans les faits, il s'agit en effet d'une action similaire.

France - Portugal : L’incroyable couac de dernière minute qui aurait pu tout changer ! https://t.co/Iw0IiQ1dBW pic.twitter.com/mgry12yFzA — le10sport (@le10sport) July 6, 2024

La France en demi-finales sans but

Si les Bleus ont réussi à se qualifier pour les demi-finales de l'Euro 2024, ils n'ont toujours pas réussi à marquer un but dans le jeu. Les hommes de Didier Deschamps restent tout de même très solides mais il faudra sûrement monter d'un cran face à l'Espagne. La demi-finale aura lieu mardi prochain à 21 heures.