Equipe de France : Mbappé confirme une mauvaise nouvelle

Présent en zone mixte après la qualification de l'équipe de France en demi-finale de l'Euro (victoire aux tirs au but face au Portugal), Kylian Mbappé a confirmé qu'il n'était pas au mieux sur le plan physique. Remplacée à la mi-temps de la prolongation, la star des Bleus essaye de passer outre et de penser, avant tout, au collectif.

La compétition de trop pour Kylian Mbappé ? Après sa très longue saison sous le maillot du PSG, conclu par une victoire en Coupe de France le 25 mai dernier, le joueur français serre les dents. La star des Bleus n'est pas au mieux sur le plan physique et sa fracture du nez n'arrange pas les choses. Face au Portugal, Mbappé est apparu diminué et a même réclamé sa sortie à la mi-temps de la prolongation.

Mbappé a réclamé sa sortie

Remplacé par Bradley Barcola, Mbappé a justifié son remplacement juste avant la séance des tirs au but. « Oui. On avait déjà discuté avec le coach à la fin du temps réglementaire. On a dit qu'on allait essayer et à la mi-temps de la prolongation, je lui ai dit que je ne me sentais plus, que j'étais trop fatigué. Il m'a dit ok » a confié le capitaine de l'équipe de France en zone mixte.

« Il faut passer au-dessus de ça »