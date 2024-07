Inquiétude en équipe de France, Mbappé dévoile la vérité

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Oui, l'équipe de France est en demi-finale de l'Euro. Mais les Bleus n'ont encore inscrit aucun but dans le jeu. Une curiosité statistique qui n'avait pas l'air d'inquiéter les joueurs de Didier Deschamps après la rencontre face au Portugal. En zone mixte, Kylian Mbappé a confirmé que le vestiaire ne pensait qu'à la victoire ce vendredi soir.

La France continue son bonhomme de chemin à l'Euro. Ce vendredi soir, les Bleus ont vaincu le Portugal lors de la séance de tirs au but. Mais le groupe de Didier Deschamps est une anomalie. Car en cinq matches, la France n'a inscrit aucun but dans le jeu. Une statistique dont préfère s'amuser Aurélien Tchouaméni.

La France n'arrive pas à marquer

« On est en demi-finales sans marquer, c'est historique » a déclaré le milieu de terrain du Real Madrid. Interrogé sur cette maladresse, Kylian Mbappé a confirmé que le sujet n'a pas été évoqué dans le vestiaire. Du moins pour l'instant.

« Je n'ai pas envie de vous raconter des salades »