France - Portugal : L’incroyable couac de dernière minute qui aurait pu tout changer !

Vendredi soir, l'équipe de France a réussi à se qualifier pour les demi-finales de l'Euro 2024 après avoir éliminé le Portugal lors de la séance de tirs au but. Les deux équipes, muettes, n'ont pas marqué le moindre but lors du temps règlementaire et de la prolongation. Il fallait donc réfléchir aux éventuels tireurs pour cette fameuse séance en effectuant des changements en fin de match. Si Kylian Mbappé et Antoine Griezmann ont dû laisser leur place, Olivier Giroud devait faire son entrée sur le terrain. Il n'a pas pu y mettre les pieds.

C'est une petite anecdote qui aurait pu avoir un impact beaucoup plus important sur le résultat final. Alors que les dernières secondes défilent lors de la prolongation, Olivier Giroud s'apprête à faire son entrée sur la pelouse. L'attaquant français n'a pas eu le temps de rentrer, provoquant ainsi sa déception. Heureusement, l'Euro continue pour les Bleus malgré ce léger couac de dernière minute.

Giroud privé de tirs au but

A l'échauffement pendant une grande partie du match, Olivier Giroud devait faire son entrée en toute fin de prolongations. Voyant la séance de tirs-au-but se profiler, Didier Deschamps comptait faire entrer le meilleur buteur de l'histoire des Bleus pour mettre tout les chances de de son côté. Le sélectionneur n'attendait plus qu'un arrêt de jeu qui n'est finalement jamais arrivé. Le meilleur buteur de la sélection aurait donc pu connaître un terrible dénouement pour sa fin de carrière internationale...

La France s'impose enfin aux tirs au but

C'est un exercice qui a fait beaucoup souffrir l'équipe de France ces dernières années mais les Bleus ont enfin réussi à passer cette étape. Vendredi soir, ils ont réalisé une séance parfaite en éliminant le Portugal et joueront leur place en finale face à l'Espagne mardi prochain.