Après le Portugal, Mbappé envoie un message au Real Madrid

L'équipe de France est en demi-finale de l'Euro, mais que ce fût dur face au Portugal. Le groupe de Didier Deschamps a empoché sa qualification lors de la séance de tirs au but. Après le coup de sifflet final, le Real Madrid a tenu à féliciter ses quatre joueurs, notamment Kylian Mbappé, qui a répondu au post de son nouveau club.

Un exploit inédit. L'équipe de France est en demi-finale de l'Euro sans avoir inscrit le moindre but dans le jeu. Une nouvelle fois, les Bleus ont souffert pour se défaire du Portugal et ont dû attendre la séance de tirs au but pour faire la différence.

Mercato : Mbappé quitte le PSG et lâche une révélation surprenante ! https://t.co/HeCJN7U9ug pic.twitter.com/bNc2EvsodG — le10sport (@le10sport) July 6, 2024

Le Real Madrid félicite ses joueurs

Peu importe la manière, les Bleus étaient ravis de cette qualification. Les quatre joueurs du Real Madrid présents en Allemagne (Ferland Mendy, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Kylian Mbappé) ont reçu les félicitations de leur club sur les réseaux sociaux.

Mbappé répond à son nouveau club