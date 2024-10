Une star du Real Madrid annonce une terrible nouvelle

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il s’est imposé lors de la réception de Villarreal samedi soir (2-0), le Real Madrid va devoir se passer de Dani Carvajal pendant plusieurs mois. Touché au genou, le vice-capitaine de la Casa Blanca a dû céder sa place en fin de rencontre et a confirmé sur les réseaux sociaux qu’il serait absent pendant un long moment.

Avant la trêve internationale, le Real Madrid a fait le travail en s'imposant face à Villarreal (2-0), pour le compte de la neuvième journée de Liga. Mais les Merengue ont en revanche perdu l’un de leurs joueurs majeurs. Dans le temps additionnel de cette rencontre, Dani Carvajal s’est blessé au genou dans un duel avec son compatriote Yeremy Pino. « Triste et inquiet » pour son joueur, Carlo Ancelotti va devoir se passer du latéral droit âgé de 32 ans pendant un long moment.

« Une grave blessure aux ligaments croisés a été confirmée »

Le vice-capitaine du Real Madrid a quitté ses partenaires en larmes, sur civière, et a par la suite confirmé la très mauvaise nouvelle sur les réseaux sociaux. Après avoir passé des examens médicaux, Dani Carvajal a annoncé dans une publication sur Instagram être touché aux ligaments croisés et qu’il serait indisponible pendant plusieurs mois. « Une grave blessure aux ligaments croisés a été confirmée, je vais devoir subir une intervention chirurgicale et être indisponible pendant quelques mois », a déclaré l'international espagnol (51 sélections).

« J'ai hâte de commencer ma convalescence et de revenir comme une bête »

Une blessure dont avaient déjà été victimes Thibaut Courtois et Eder Militao lors de l’été 2023, puis David Alaba en décembre dernier, lui qui n’a pas encore fait son retour sous le maillot du Real Madrid. Dani Carvajal a tenu à remercier ceux qui lui ont envoyé des messages de soutien et a exprimé son intention de revenir le plus vite possible : « J'ai hâte de commencer ma convalescence et de revenir comme une bête. Je vous remercie tous pour vos messages, je me sens très aimé. »