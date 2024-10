Mbappé a désobéi au Real Madrid !

Jean de Teyssière

Incroyable mais vrai : Kylian Mbappé n’a pas été appelé par Didier Deschamps en équipe de France pour soigner une blessure, mais l’ancien Parisien a foulé la pelouse du Santiago-Bernabeu avec le Real Madrid ce samedi soir. Une titularisation qui pose évidemment question, surtout que son retour précipité face à Lille mercredi n’a pas du tout été du goût du staff madrilène…

Le 24 septembre dernier, Kylian Mbappé se blesse face à Alavès (3-2) et son absence était estimée à 3 semaines. Mais une semaine plus tard, il était déjà sur la pelouse en Ligue des Champions et voilà qu'il a réitéré ce samedi, face à Villarreal. Alors qu'il n'a pas été appelé en équipe de France...

Mbappé : La surprise du Real Madrid fait mourir de rire Riolo ! https://t.co/p0erlrvZ7X pic.twitter.com/ueJMqJieJz — le10sport (@le10sport) October 5, 2024

Mbappé titulaire face à Villarreal

Jeudi, Didier Deschamps a révélé sa liste de joueurs qui participeront à la suite de la Ligue des Nations, face à Belgique et Israël. Sans surprise, Kylian Mbappé n’a pas été appelé, lui qui sort d’une blessure à la cuisse et qui avait eu une gène musculaire après la rencontre face à Lille en Ligue des Champions. L’occasion pour lui de se reposer ce week-end en ne disputant pas le match face à Villarreal et utiliser les dix jours de trêve pour se remettre en forme. Mais il n’en est rien, car Mbappé était titulaire ce samedi soir…

Le staff ne voulait pas que Mbappé joue contre Lille

La non-convocation de Kylian Mbappé a dû satisfaire le staff médical du Real Madrid. Car il ne faut pas oublier que son numéro 9 devait être absent des terrains durant trois semaines à partir du 24 septembre. Ce mercredi, soit huit jours après sa blessure, Kylian Mbappé a rejoué face à Lille en Ligue des Champions. Selon Le Parisien, cela n’a absolument pas plu au staff médical du Real Madrid qui n’était pas du tout favorable à ce qu’il joue… Sa titularisation ce samedi pourrait encore alimenter les tensions entre le club espagnol et son joueur…