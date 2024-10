Real Madrid : Une star veut imiter Mbappé !

Jean de Teyssière

Au Real Madrid, une star est arrivée cet été : Kylian Mbappé. L’international français continue son intégration dans l’un des plus grands clubs de la planète et dans le championnat d’Espagne, nombreux sont ceux qui veulent imiter le crack français. Nico Williams en premier a avoué prendre l’attaquant madrilène pour modèle.

Cet été, Nico Williams a été une véritable révélation durant l’Euro 2024. Avec l’équipe d’Espagne, lauréate de l’exercice, l’attaquant de l’Athletic Bilbao a livré une compétition XXL marquée par une activité sur son côté impressionnante. Il faut dire qu’il a des modèles ambitieux.

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour la succession de Mbappé ! https://t.co/ScO091UQQL pic.twitter.com/yg8dU1Kat9 — le10sport (@le10sport) October 5, 2024

«Mbappé est un modèle pour moi»

Dans une interview accordée à AS, l'attaquant de l'Athletic Bilbao, Nico Williams, a répondu à de nombreuses questions autour de sa façon de voir les choses et le football. Il a notamment été interrogé sur les modèles qu’il a dans le football et ils sont Français : « Mbappé et Dembélé ? Ce sont de grands joueurs et des modèles pour moi. »

«C’est très bien d’apprendre des meilleurs»

« Ils sont uniques, ils ont des dribbles incroyables, souvent j'apporte leur jeu au mien, j'essaie de copier leurs jeux, appuie l’attaquant de l’Athlétic Bilbao. C'est très bien pour moi d'apprendre des meilleurs. » Avec ces deux modèles, nul doute que Nico Williams pourra réussir une très grande carrière, à Bilbao ou autre part.