Equipe de France : C'est du jamais vu avec Deschamps !

Sur le papier, l’équipe de France réalise pour le moment un Euro presque parfait. Qualifiés pour les demi-finales de la compétition, les joueurs de Didier Deschamps sont parvenus à sortir de leur poule, puis à éliminer la Belgique et le Portugal pour se hisser jusque dans le dernier carré de la compétition. Pourtant, les Bleus subissent de nombreuses critiques, qui visent le jeu pratiqué par les tricolores. Depuis leur entrée en lice dans le tournoi, les Français n’ont pas inscrit le moindre but dans le jeu. Une contre-performance jamais vue sous l'ère Deschamps.

Ce mardi, l’équipe de France aura l’occasion d’obtenir un ticket pour la finale de l’Euro. Tombeurs du Portugal en quart de finale, les Bleus se sont visiblement soignés de leur traumatisme des tirs au but, en battant la Seleçao dans cet exercice. Si les Tricolores font donc parties des quatre derniers prétendants au sacre, les joueurs de Didier Deschamps n’affichent pas un visage flamboyant depuis leur entrée en lice contre l’Autriche. Une statistique illustre parfaitement ce manque de puissance offensive.

Les Bleus battent un « record » vieux de 60 ans

Opta livre une statistique édifiante à propos de l’équipe de France. Si les Bleus semblent en manque de réussite sur le front de l’attaque, cette donnée le montre de manière claire : c'est la première fois depuis 60 ans que les Tricolores n'ont marqué aucun but dans le jeu sur une série de six matchs consécutifs. C'est donc également une première sous Didier Deschamps. Les Bleus devront donc régler ce problème pour venir à bout de l’Espagne ce mardi.

Toujours aucun but inscrit dans le jeu dans cet Euro