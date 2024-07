Mbappé : Deschamps a changé d'avis

Amadou Diawara

Avant le début de l'Euro 2024, Didier Deschamps avait décidé de construire son équipe autour de Kylian Mbappé. Alors que son capitaine et numéro 10 n'est pas du tout à son meilleur niveau actuellement, le sélectionneur des Bleus est revenu sur sa décision, ayant procédé à un rééquilibrage en faveur du collectif.

Sans surprise, Didier Deschamps a convoqué Kylian Mbappé pour disputer l'Euro 2024. Conscient que son capitaine et numéro 10 peut permettre à son groupe de remporter la compétition, le sélectionneur des Bleus a pris une grande décision. Avant le lancement de l'Euro 2024, Didier Deschamps a construit son équipe autour de Kylian Mbappé. Toutefois, cette stratégie n'a pas vraiment fonctionné, et ce, parce que l'ancien attaquant du PSG n'est pas du tout au top sur le plan physique et athlétique. Et cela a de mauvaises répercussions sur son jeu. En effet, Kylian Mbappé peine à évoluer à son plus haut niveau en Allemagne. D'ailleurs, le masque de protection qu'il doit porter depuis sa fracture du nez aggrave son cas.

Mbappé est à la peine à l'Euro 2024

Conscient que Kylian Mbappé n'est pas dans son assiette depuis le début de l'Euro 2024, Didier Deschamps a décidé de changer son fusil d'épaule en cours de compétition. En effet, l'équipe de France n'est plus construite autour de son capitaine aujourd'hui.

Deschamps a changé ses plans avec Mbappé