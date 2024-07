Dembélé annonce un coup de bluff de Deschamps

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Didier Deschamps a encore décidé d'innover. Après avoir testé son 4-3-3 en huitième de finale, le sélectionneur de l'équipe de France a placé son équipe en 4-4-2 en losange. Un choix payant puisque son groupe s'est qualifié pour les demi-finales en affichant une solidité défensive impressionnante. Mais les décisions du sélectionneur surprennent, même en interne.

L'équipe de France a assuré l'essentiel, à savoir sa qualification pour les demi-finales de l'Euro. Mais vainqueurs du Portugal aux tirs au but, les Bleus se cherchent encore, notamment sur le plan offensif.

Mercato : Mbappé quitte le PSG et lâche une révélation surprenante ! https://t.co/HeCJN7U9ug pic.twitter.com/bNc2EvsodG — le10sport (@le10sport) July 6, 2024

Deschamps ne cesse de surprendre

Didier Deschamps cherche toujours la bonne formule à quelques jours du choc face à l'Espagne. Son 4-4-2 en losange a succédé à un 4-3-3 plus traditionnel. Mais aucun de ces systèmes n'a convaincu durant cet Euro. Certainement car les joueurs manquent d'automatisme.

« Il nous réserve beaucoup de surprises »