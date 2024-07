Un joueur de Deschamps envoie Cristiano Ronaldo à la retraite !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Âgé de 39 ans, Cristiano Ronaldo a, peut-être, disputé son dernier match en sélection ce vendredi soir. Défait lors de la séance de tirs au but par l'équipe de France, le joueur portugais a souffert tout au long de la partie. Bien muselé par William Saliba, l'attaquant a, pour la première fois, fait son âge.

Les leaders se sont loupés ce vendredi soir. Que ce soit Kylian Mbappé ou Cristiano Ronaldo, les deux hommes n'ont pas été à la hauteur. A 39 ans, l'attaquant du Portugal va, peut-être, quitté la scène par la petite porte. Ronaldo n'a pas encore annoncé la fin de sa carrière internationale, mais pour Dave Appadoo, le glas a sonné.

« Saliba a presque acté la fin de carrière de Ronaldo »

« Saliba a presque acté la fin de carrière de Ronaldo. Il y avait un océan entre les deux joueurs » a confié le journaliste sur le plateau de La Chaîne L'Equipe . Saliba a rempli parfaitement son rôle durant cette demi-finale de l'Euro. Le plan était de le museler un maximum pour éviter qu'il prenne de l'espace.

Saliba dévoile son plan anti-Ronaldo