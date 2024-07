Équipe de France : Une bonne nouvelle tombe pour ce cadre de Deschamps

Jean de Teyssière

S'il est vivement critiqué, Marcus Thuram dispose toujours de la confiance de Didier Deschamps. Titulaire lors des quatre premières rencontres des Bleus, il a néanmoins été placé sur le banc face au Portugal. L'attaquant de l'Inter Milan est entré à l 86ème minute de jeu, avant de ressentir une gêne aux ischios. Après des examens rassurants, il a pris part à l'entraînement de ce dimanche.

Durant cet Euro 2024, l'équipe de France est arrivée en demi-finale en ayant marqué trois buts : deux contre-son-camp et un penalty. Du jamais vu dans l'histoire de la compétition. Les Bleus affronteront mardi soir l'Espagne avec l'objectif de rejoindre la finale et soulever le trophée Henri Delaunay, 24 ans après. Et pour ça, Didier Deshcamps pourra compter sur la totalité de son effectif.

Examens rassurants pour Thuram

Face au Portugal, Marcus Thuram avait ressenti une gêne aux ischios-jambiers. L'attaquant de l'Inter Milan a passé des examens ce dimanche, qui se sont avérés être rassurants. Selon L'Équipe , il devrait être disponible ce mardi face à l'Espagne, pour la demi-finale de l'Euro 2024.

Thuram s'entraîne normalement

Alors que les examens de samedi étaient rassurants, une autre bonne nouvelle est arrivée pour Didier Deschamps puisque l'attaquant français s'est entraîné normalement avec le groupe ce dimanche. Au cours d'une séance légère et ludique, Marcus Thuram a pris part à la totalité de la séance. À noter que Ferland Mendy n'y a pas participé, lui qui est gêné par des douleurs musculaires.