Transferts : Catastrophe au Real Madrid, la presse espagnole relance déjà le feuilleton !

Samedi soir, le Real Madrid a certes gagné face à Villarreal (2-0) mais le club espagnol a perdu son vice-capitaine pour de très longs mois. Sorti sur blessure, Dani Carvajal ne jouera plus de la saison et alors qu’il était question que le Real Madrid soit actif sur le mercato hivernal, il n’en serait rien.

Lors d’une des dernières actions de la partie, Dani Carvajal plie son genou à l’envers et hurle de douleur sur la pelouse du Santiago-Bernabeu. Le verdict est terrible : rupture du ligament croisé antérieur, du ligament latéral externe et du tendon poplité du genou droit. Son absence est estimée entre huit et dix mois.

Un Real Madrid actif sur le mercato hivernal ?

Contrairement à ce qu’indiquait Marca en début de journée, le Real Madrid ne devrait finalement pas être actif sur le mercato hivernal en janvier prochain, d'après AS. Cela fait six ans que le club madrilène n’a pas recruté de joueurs durant cette fenêtre hivernale et l’arrivée de Brahim Diaz en provenance de Manchester City.

Totale confiance en Lucas Vazquez

Cette énième grave blessure au genou dans l’effectif du Real Madrid ne conduit donc pas le club à agir précipitamment sur le mercato. Au sein du club espagnol, la confiance est donnée à Lucas Vazquez, qui a régulièrement été titularisé au poste d’arrière droit ces dernières saisons. Le Real Madrid n’a plus qu’à espérer que Lucas Vazquez soit épargné par les blessures cette saison…