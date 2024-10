De Zerbi et l’OM déjà sous pression pour le prochain transfert ?

Axel Cornic

Considéré comme un crack lors de son arrivée au FC Barcelone, Arthur a vu sa carrière prendre une tournure surprenante après avoir rejoint la Juventus. Il ne s’est jamais imposé à Turin et semble être désormais persona non grata, ce qui n’a pas échappé à l’Olympique de Marseille et à Roberto De Zerbi.

Le milieu de terrain a été l’un des secteurs qui a le plus changé à l'OM au cours du dernier mercato. Et ce n’est pas fini, puisque Roberto De Zerbi aimerait avoir d’autres renforts après Pierre-Emile Højbjerg, Ismaël Koné et Adrien Rabiot !

Une deuxième chance pour Arthur ?

D’après les informations de AS, le coach de l’OM aurait aimé recruter Arthur, milieu de terrain de 28 ans qui a été poussé vers la sortie du côté de la Juventus. Il multiplie les prêts depuis quelques saisons et même l’arrivée de Thiago Motta n’a rien changé à sa situation, avec le club marseillais qui pourrait donc relancer sa carrière.

La Fiorentina et Everton prêt à doubler l’OM

Attention toutefois à la concurrence ! Mediaset annonce en effet que plusieurs clubs se seraient déjà manifestés en vue du mercato hivernal et cela serait notamment le cas de la Fiorentina ainsi que d’Everton. Le club florentin semble d’ailleurs avoir un léger avantage par rapport au prêt de la saison dernière, avec Arthur qui serait vraisemblablement plutôt ouvert à un retour.