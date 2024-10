Mbappé : Malaise dans le vestiaire des Bleus, Deschamps doit trancher

Alexis Brunet

Pour les prochains matches de l’équipe de France, Didier Deschamps ne pourra pas compter sur Kylian Mbappé, ni Antoine Griezmann. Le sélectionneur devra donc choisir un nouveau capitaine et il y a peu de chances que cela soit Mike Maignan. Le portier de l’AC Milan n’aime pas tellement les obligations médiatiques, mais il entretient également une relation parfois compliquée avec l’attaquant du Real Madrid.

La semaine dernière, une information a fait l’effet d’une bombe. Après dix années au sein de l’équipe de France, Antoine Griezmann a décidé de mettre un terme à sa carrière avec les Bleus. Une bien mauvaise nouvelle pour Didier Deschamps qui doit donc se trouver un capitaine pour le prochain rassemblement. En effet, en plus de l’attaquant de l’Atlético de Madrid, Kylian Mbappé manquera également les prochains matches des Bleus, face à Israël et à la Belgique.

Maignan bloqué par Mbappé pour le brassard de capitaine ?

Didier Deschamps ne pourra donc pas s’appuyer sur Kylian Mbappé et Antoine Griezmann pour le prochain rassemblement et il doit donc trancher pour savoir qui portera le brassard de capitaine. D’après les informations de L’Équipe, Mike Maignan est un candidat naturel à ce poste, lui qui est une voix respectée dans le vestiaire des Bleus. Toutefois, le sélectionneur ne devrait pas confier cette responsabilité au portier de l’AC Milan. En effet, lors du dernier rassemblement, Maignan et Mbappé étaient quelque peu en opposition au sujet des difficultés des Bleus. Deschamps avait alors confié le brassard à N’Golo Kanté, lorsque le joueur du Real Madrid était sur le banc, afin peut-être de ne pas diffuser l’impression de donner le pouvoir à Maignan.

Maignan n'est pas très friand des obligations médiatiques

En plus de sa relation un peu compliquée avec Kylian Mbappé, un autre élément ne plaide pas en la faveur de Mike Maignan pour récupérer le brassard de capitaine. D’après les informations de L’Équipe, le gardien de but n’est pas très friand des obligations médiatiques, ce qui est un peu problématique pour ce genre de responsabilité. Didier Deschamps devrait donc probablement opter pour une autre solution.