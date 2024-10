Mbappé - Griezmann : La mise au point de Deschamps sur le malaise

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après la Coupe du monde 2022, suite aux retraites internationales de Raphaël Varane et Hugo Lloris, Didier Deschamps devait choisir un nouveau capitaine pour l’équipe de France. C’est alors Kylian Mbappé, qui a récupéré le brassard, au grand dam d’Antoine Griezmann, qui y prétendait également. Alors que cela avait été à l’origine d’un malaise chez les Bleus, Deschamps est revenu sur cet épisode.

Si ce statut est aujourd’hui quelque peu remis en question, Kylian Mbappé est tout de même le capitaine de l’équipe de France. L’actuel joueur du Real Madrid avait récupéré le brassard quand Hugo Lloris et Raphaël Varane avaient arrêté avec les Bleus suite au Mondial 2022. En concurrence à l’époque avec Antoine Griezmann pour ce statut de capitaine, Mbappé avait finalement été privilégié par Didier Deschamps. Une décision que l’attaquant de l’Atlético de Madrid avait alors eu du mal à digérer. Certains expliquent même aujourd’hui que c’est le point de départ de ce qui a amené Griezmann à prendre sa retraite internationale.

« Le soir il avait de nouveau le sourire »

En nommant Kylian Mbappé capitaine de l’équipe de France, Didier Deschamps était alors à l’origine d’un certain malaise avec Antoine Griezmann. Ce dimanche, pour Téléfoot, le sélectionneur des Bleus est revenu sur cet épisode, expliquant alors : « Qu’il ait pu avoir une déception passagère, ça s’est passé l’après-midi, le soir il avait de nouveau le sourire. Il y a un an et demi qui s’est passé. De dire que là ça a été le début de… Non ».

« Il a dit que ça l’avait affecté »

Désormais retraité international également, Olivier Giroud a confirmé le mal-être d’Antoine Griezmann suite à cette affaire du capitanat. « Il ne s’en ai pas caché, il a dit que ça l’avait affecté oui. C’est légitime, c’est normal », avoue l’attaquant du Los Angeles FC.

A l’époque, Antoine Griezmann avait confirmé que cette affaire du capitaine n’avait pas été simple pour lui. L’ex-joueur de l’équipe de France avait alors expliqué : « Ça a été dur et difficile. J'ai 32 ans. Même si j'ai encore les cannes, je suis quand même sur la fin. J’ai vécu un jour et demi, deux jours à mal digérer. (…) Maintenant, à fond avec Kylian qui est notre capitaine. Rien n'a changé parce que je suis comme ça ».