Luis Enrique - PSG : Clash en direct, il calme tout le monde

Ces derniers jours, Luis Enrique a fait les gros titres de l'actualité. En plus de la défaite de son équipe face à Arsenal en Ligue des champions (2-0), le coach du PSG s'est retrouvé au cœur de la polémique pour avoir été désagréable avec la journaliste Margot Dumont. Son ancien collègue Smaïl Bouabdellah a souhaité dédramatiser la situation.

Luis Enrique a son caractère. Le coach du PSG a montré son mauvais côté lors de son interview d’après-match. Questionné par Margot Dumont après la rencontre face à Arsenal mardi soir, le technicien avait refusé de répondre, sèchement.

Luis Enrique a rembarré une journaliste

« Non, je n'ai aucune intention d'expliquer ma tactique parce que vous ne comprendriez pas » avait-il lâché au micro de Canal +. Journaliste chez DAZN et ancien collègue de Dumont à beIN SPORTS, Smaïl Bouabdellah a tenu à éteindre l’incendie.

« Je pense que j'aurais explosé de rire »

« Je pense que j'aurais explosé de rire face à lui ! Si je me faisais rembarrer comme ça, j'aurais le droit de m'en amuser, non ? En fait, s'il avait gagné à Arsenal, je suis persuadé qu'il aurait répondu. Là, il a perdu, et quelle que soit la question ou la personne en face de lui, il se serait tu. Depuis le début de saison, nous l'avons toujours reçu à notre micro et il a toujours répondu. Mais il a toujours gagné, à l'exception du match nul face à Reims (1-1), et toujours parlé, y compris sur la tactique » a confié le journaliste dans des propos rapportés par L’Equipe.