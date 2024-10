Transferts : L’OM prépare un nouveau deal à l’étranger pour 2025 ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Connaissant parfaitement la Serie A après ses passages à l’Udinese, la Roma et la Juventus, Mehdi Benatia pourrait miser à l’avenir sur un talent du championnat italien, s'apprêtant qui plus est à faire ses débuts avec la sélection marocaine. Un émissaire marseillais aurait en effet été envoyé à Vérone pour superviser Reda Belahyane, passé par l’OGC Nice.

Cet été, l’Olympique de Marseille a changé de visage. En plus de la nomination de Roberto De Zerbi sur le banc de touche, onze nouveaux joueurs sont arrivés dans la cité phocéenne durant le mercato : Neal Maupay, Jonathan Rowe, Elye Wahi, Geronimo Rulli, Jeffrey de Lange, Valentin Carboni, Derek Cornelius, Pierre-Emile Højbjerg, Mason Greenwood, Ismaël Koné et Lilian Brassier. Ils ont été rejoints quelques jours plus tard par Adrien Rabiot, libre depuis son départ de la Juventus en juin dernier.

L’OM prêt à recruter en Italie ?

Alors que Roberto De Zerbi doit désormais trouver la bonne formule pour permettre à l’OM de retrouver les sommets de la Ligue 1, Pablo Longoria et Mehdi Benatia songent déjà à la suite, en préparant notamment les prochaines fenêtres des transferts. C’est dans cette optique qu’un émissaire phocéen aurait été envoyé en Italie pour superviser un joueur.

Reda Belahyane supervisé par l’OM

Selon les informations de Tutto Mercato Web, Reda Belahyane aurait été observé de près vendredi soir à l’occasion de la réception de Venise par l'Hellas Vérone (2-1). Passé par le centre de formation du Red Star et de l’OGC Nice, le milieu de 20 ans a rejoint l’Italie en janvier dernier et réalise un gros début de saison avec son club, de quoi lui permettre d’apparaître dans la liste de Walid Regragui pour les prochains matchs du Maroc face à la République centrafricaine mais également d'être supervisé par plusieurs clubs, dont l'OM mais aussi Chelsea.