PSG - Margot Dumont : Luis Enrique répond à la polémique !

Réputé pour son hostilité à l’encontre des journalistes, Luis Enrique s’est fait remarquer cette semaine après la défaite du PSG contre Arsenal (0-2) en répondant froidement à la journaliste Margot Dumont. Présent en conférence de presse à la veille du déplacement à Nice, l’Espagnol a été interrogé sur la polémique.

« Si je peux vous expliquer mon idée tactique ? Non, je n’ai aucune intention d’expliquer ma tactique car vous ne la comprendriez pas. L’équipe a besoin de corriger beaucoup de choses. Mais je n’ai pas l’intention d’expliquer ça. » Battu par Arsenal mardi (2-0), Luis Enrique n’a pas voulu s’épancher sur ses choix au micro de Margot Dumont, journaliste à Canal+, une sortie qui a fait polémique.

« Je ne sais pas ce qui s'est dit »

Accusé au mieux d’arrogance et de mépris pour les journalistes, au pire de sexisme à l’encontre de la journaliste de Canal+, Luis Enrique a été interrogé ce samedi en conférence de presse sur sa réponse sèche au terme de la défaite sur la pelouse d’Arsenal. « Je ne sais pas ce qui s'est dit. J'essaie toujours de protéger mes joueurs. Le responsable dans les défaites c'est l'entraîneur. Je n'ai rien d'autre à dire. Ce que je ne peux pas contrôler, je n'essaie pas de le contrôler. Je n'ai rien à ajouter », a fait savoir l’entraîneur du PSG.

Margot Dumont évoque une « maladresse » de Luis Enrique

Interrogé par L’Équipe après cet épisode, Margot Dumont avait indiqué ne pas en tenir rigueur à Luis Enrique : « Pour moi, il y a avant tout de la maladresse. Ce n'est pas un mauvais mec. J'ai déjà discuté avec lui avant ou après une interview, je l’apprécie ». La journaliste regrette cependant ce mutisme : « Je sais très bien qu'après une défaite, parler n'est pas évident. J'ai joué au foot, et à mon humble niveau, je peux comprendre la difficulté. Je n'étais pas surprise non plus car il avait déjà eu de telles sorties avec d'autres journalistes. Mais ça m'a plus gênée par rapport aux supporters qui attendent aussi des réponses. Nous, nous sommes un lien entre les acteurs et le public. En ne me répondant pas, il ne leur répond pas. »