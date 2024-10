Dembélé - Luis Enrique : Une figure du PSG valide la sanction !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La semaine du Paris Saint-Germain a été mouvementée avec la mise à l’écart d’Ousmane Dembélé, privé du match de Ligue des champions face à Arsenal (0-2) cette semaine. Alors que l’international français devrait faire son retour dans le groupe pour affronter Nice dimanche, Luis Fernandez estime que Luis Enrique a bien agi et se montre satisfait de voir la direction parisienne soutenir son entraîneur.

Cette semaine, le PSG s’est déplacé à Londres sans Ousmane Dembélé pour affronter Arsenal. Une décision de Luis Enrique qui est intervenue quelques jours après le match contre Rennes, au cours duquel l’individualisme de l’international français aurait agacé l’entraîneur selon RMC. Après une discussion animée sur le sujet entre les deux hommes, Dembélé serait arrivé avec un retard important à l’entraînement le week-end dernier, amenant ainsi Luis Enrique à le sanctionner pour le choc contre les Gunners.

Mercato - PSG : Une superstar va refuser une offre «en or» ? https://t.co/K6fOranLSx pic.twitter.com/JGSR6648n8 — le10sport (@le10sport) October 4, 2024

« Je l'ai mis à l'écart »

« Si quelqu'un ne respecte pas les obligations envers l'équipe ou n'est pas prêt dans une semaine aussi importante... Je veux que mes joueurs soient dans les meilleures dispositions. Par conséquent, je l'ai mis à l'écart », s’était justifié l’entraîneur du PSG. Luis Fernandez valide cette sanction, saluant le soutien de la direction envers Luis Enrique.

« C'est primordial que l'entraîneur et la direction travaillent main dans la main »

« C’est essentiel de montrer au groupe qu'il n'y a pas de passe-droit, juge l’ancien joueur et entraîneur du PSG interrogé par L’Équipe. Le capitaine et les cadres se doivent d'être exemplaires sur le plan de la discipline, sur le terrain et en dehors. Je note que Luis Enrique a écarté Ousmane Dembélé avec l'aval du club. C'est primordial que l'entraîneur et la direction travaillent main dans la main. Il ne faut pas que l'entraîneur voie que le club laisse certains joueurs faire un peu ce qu'ils veulent. Regardez le Real Madrid, c'est une institution : on n'entend pas parler d'écart de comportement. »