Mercato : Il choisit le RC Lens, c’est «un truc de fou»

Alexis Brunet

Cet été, le RC Lens a décidé de faire confiance à Will Still pour succéder à Franck Haise. L’ancien entraîneur du Stade de Reims réalise pour le moment de belles choses à la tête des Sang et Or et il peut notamment compter sur l’appui du public. Le technicien de 31 ans a d’ailleurs déclaré qu’il avait été choqué par la ferveur des supporters.

Une ère s’est achevée au RC Lens cet été. Après plusieurs saisons à la tête des Sang et Or, Franck Haise a décidé d’aller voir ailleurs. Le coach français a rejoint l’OGC Nice et les dirigeants lensois ont de leur côté choisi de miser sur Will Still pour prendre sa succession.

Mercato - RC Lens : Il a recalé l’Arabie saoudite ! https://t.co/8ilOCrpW7q pic.twitter.com/lxRDR0eVVb — le10sport (@le10sport) October 5, 2024

Will Still s’est très bien acclimaté au RC Lens

Pour Téléfoot, Will Still est revenu sur le début de son aventure au RC Lens. L’ancien coach du Stade de Reims a notamment déclaré s’être très bien adapté à son nouvel environnement. « Top. On m’avait un peu prévenu en arrivant ici que les gens étaient très accueillants et prêts à faire beaucoup de choses pour qu’on se sente chez nous. C’est totalement le cas. »

« C’est vraiment un truc de fou »

Pour favoriser son adaptation, Will Still a notamment pu compter sur la ferveur des fans du RC Lens. L’entraîneur des Sang et Or a d’ailleurs halluciné devant tant d’amour. « C’est incroyable. J’avais dit au staff, s’il y a un club où je voulais aller, sentir cette ferveur c’était Lens. C’est vraiment un truc de fou. »