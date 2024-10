Mercato - OM : Benatia veut boucler le transfert d’un crack marocain

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Toujours à la recherche de potentiels renforts, l’OM s’intéresserait notamment à Reda Belahyane, appelé par Walid Regragui avec le Maroc lors de la prochaine trêve internationale. Cela ferait un moment que le club marseillais s'intéresse au milieu de terrain âgé de 20 ans, puisque Mehdi Benatia aurait déjà eu un œil sur lui l’été dernier.

Avec les recrutements de Pierre-Emile Hojbjerg, Ismaël Koné et Adrien Rabiot, ajoutés à la présence de Geoffrey Kondogbia et Valentin Rongier, l’OM a déjà un effectif bien fourni au milieu de terrain. Mais la direction olympienne prospecterait malgré tout à ce poste et s’intéresserait à Reda Belahyane.

L’OM parmi les clubs intéressés par Belahyane

Comme indiqué par TMW, l’OM aurait en effet supervisé le milieu de terrain âgé de 20 ans, convoqué avec le Maroc par Walid Regragui lors de la prochaine trêve internationale. Chelsea aurait également un œil sur Reda Belahyane, sous contrat jusqu'en juin 2028 avec l’Hellas Vérone, qu’il a rejoint en janvier 2024 en provenance de l’OGC Nice.

Benatia le surveillait déjà cet été

D’après les informations d’Hakim Zhouri, l’OM serait bel et bien sur la piste de Reda Belahyane. Un intérêt qui ne daterait pas d’hier, puisque le journaliste des Lions de l’Atlas indique Mehdi Benatia était déjà intéressé par lui lors du dernier mercato estival.