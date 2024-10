Mercato : Le PSG pensait recruter une star, c’est raté !

Thomas Bourseau

Pour le premier grand rendez-vous de la saison du PSG en Ligue des champions contre Arsenal, Gianluigi Donnarumma est passé au travers. Ses deux erreurs de jugement ont scellé les espoirs du Paris Saint-Germain qui s’est finalement incliné sur le score de 2 buts à 0. Christophe Lollichon a dressé un constat clair sur Donnarumma et son rang au classement des gardiens.

Gianluigi Donnarumma (25 ans) a déposé ses valises au PSG en juillet 2021. Trois saisons plus tard, le portier italien varie entre le très bien et le moins bien. Par le passé, Donnarumma a sauvé la mise à plusieurs reprises au Paris Saint-Germain et notamment en Ligue 1. Toutefois, en Ligue des champions, la donne est bien différente.

«La prise d’informations ? J’ai l’impression que Donnarumma ne le fait pas bien»

Et ses deux erreurs sur les buts encaissés par le PSG sur la pelouse d’Arsenal pour la deuxième journée de la saison régulière de Ligue des champions mardi soir (2-0) en sont l’exemple parfait. Du point de vue de Christophe Lollichon, Gianluigi Donnarumma ne prend plus suffisamment l’information, ce qui engendre certaines de ses bavures comme sa sortie aérienne hasardeuse face à Kai Havertz mardi soir sur le but de l’Allemand. « La prise d’informations ? J’ai l’impression que Donnarumma ne le fait pas bien. Sur le premier but, il a les yeux sur le ballon, il ne porte pas suffisamment attention à ce qu’il se passe autour. Il y a donc de grandes chances qu’il n’ait donc pas vu Havertz venir, sinon il ne serait pas sorti comme ça ».

«Ses lacunes ne le placent pas dans le top 10 mondial, c’est évident»

Christophe Lollichon est même allé plus loin. À ses yeux, le PSG ne dispose pas d’un gardien de classe mondiale avec Gianluigi Donnarumma. « Ses lacunes ne le placent pas dans le top 10 mondial, c’est évident. ». Pour autant, le champion d’Europe 2021 avec la Squadra Azzurra ne compte pas plier bagage et vise une carrière à la Marquinhos au PSG comme il l’a dernièrement confié au site de l’UEFA en interview. « Un club comme le PSG apporte énormément sur tous les plans, et j’espère rester ici le plus longtemps possible et marquer l’histoire. Un de mes buts est d’avoir une carrière ici aussi longue que celle de Marquinhos ! ».