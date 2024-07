Équipe de France : Mbappé critique les Bleus, il lui répond cash !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est le capitaine de l’équipe de France depuis mars 2023. Néanmoins, certaines de ses sorties médiatiques ont depuis fait jaser, et plus particulièrement celle sur l’absence de Paul Pogba non comblée par les milieux de terrain. Adrien Rabiot a rétorqué à quelques heures du duel au sommet contre l’Espagne.

Décidément, Kylian Mbappé ne traverse pas la période la plus faste de sa carrière. En raison d’un manque de condition physique, de problèmes au dos et au nez, Mbappé n’est pas en pleine possession de ses moyens et ses performances en pâtissent depuis le début de l’Euro.

Mbappé : «On peut moins jouer en profondeur parce que c’est peut-être moins les caractéristiques des joueurs au milieu»

Avant le quart de finale du championnat d’Europe face au Portugal vendredi dernier (0-0 puis 5-3 aux tirs au but), qu’il n’a pas terminé à cause de douleurs au niveau de son nez fracturé, Kylian Mbappé avait fait une comparaison lourde de sens concernant le jeu de l’équipe de France avec et sans Paul Pogba. « Un attaquant doit toujours s’adapter. Je pense que beaucoup font des références au jeu qu’on avait quand je suis arrivé en sélection, mais on avait des joueurs différents. Avec Paul Pogba, tu as juste à courir, baisser la tête et tu sais que le ballon va arriver dans tes pieds. Aujourd’hui, peut-être qu’on peut moins jouer en profondeur parce que c’est peut-être moins les caractéristiques des joueurs au milieu ». Les milieux de l’équipe de France ont dû apprécier les propos tenus par leur capitaine. Qu’en pense Adrien Rabiot notamment ? Le principal intéressé n’a pas coupé à cette question en conférence de presse ce lundi.

Rabiot : «Je pense que c’est une question d’adaptation à ses milieux de terrain»