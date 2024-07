Barcola surclasse Mbappé, il hallucine

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Capitaine et leader de cette équipe de France, Kylian Mbappé n'a pas réalisé sa meilleure partition sous le maillot bleu ce vendredi. Le nouveau joueur du Real Madrid n'est pas à 100% et n'a réussi que trop rarement à faire des différences sur son côté. Selon l'observateur Walid Acherchour, Bradley Barcola, entré en prolongation, s'est montré plus convaincant.

L'équipe de France s'est qualifiée pour les demi-finales de l'Euro en battant le Portugal ce vendredi soir, mais Kylian Mbappé traverse cette compétition comme un fantôme. Face à la formation de Cristiano Ronaldo, le joueur a réalisé l'une de ses plus mauvaises performances chez les Bleus.

Mbappé hors de forme ce vendredi

Sorti en cours de prolongation, Mbappé a confié qu'il n'avait pas les jambes. Mais selon Walid Acherchour, le joueur du Real Madrid a failli à sa mission, alors que Bradley Barcola est vite parvenu à se montrer dangereux sur le côté gauche.

Barcola plus convaincant que Mbappé ?