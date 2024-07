Équipe de France : Deschamps lâche une punchline en direct !

Thomas Bourseau

Didier Deschamps est occasionnellement pointé du doigt pour le football qu’il prône avec l’équipe de France ces derniers temps et le manque de beau jeu malgré les joueurs dont il dispose. Interrogé à ce sujet par un journaliste suédois, le sélectionneur des Bleus s’est lâché à quelques heures de la demi-finale de l’Euro contre l’Espagne mardi soir.

À quelques heures du coup d’envoi tant attendu entre l’équipe de France et l’Espagne à Munich pour le compte de la demi-finale de l’Euro 2024 en Allemagne, Didier Deschamps était de passage en conférence de presse ce lundi après-midi. À l’aube du choc contre l’Espagne qui déchaîne les passions depuis le début de l’Euro ce mardi à 21 heures, le sélectionneur de l’équipe de France a été interrogé sur une certaine pauvreté dans le jeu relevée par certains observateurs et notamment à l’étranger.

«Si vous vous ennuyez, regardez autre chose, ce n’est pas grave»

Lors du point presse, Didier Deschamps a dû répondre à un journaliste suédois qui rapportait les critiques sur le jeu de l’équipe de France en commençant par une blague. « Vous êtes Suédois vous êtes sûr ? Non, vous vivez en France, c’est sûr ! (Sourire) ». Plus sérieusement, le patron des Bleus à glisser un conseil au journaliste en question et aux détracteurs de l’équipe de France. « Et bien écoutez, si vous vous ennuyez, regardez autre chose, ce n’est pas grave (rires), vous n’êtes pas obligés ».

«Un championnat d’Europe particulier où c’est très difficile pour tout le monde»