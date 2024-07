L'Espagne annonce une menace avec Mbappé !

La rédaction

L’équipe de France a de nouveau rendez-vous avec un grand d’Europe ce mardi soir. Après avoir sorti le Portugal aux tirs au but en quart de finale, les Bleus s’apprêtent à défier l’Espagne dans le dernier carré. Largement désignée comme l’écurie la plus forte du tournoi depuis le début de la compétition, la Roja impressionne. Présent en conférence de presse à la veille de ce choc, Dani Olmo a livré son analyse des tricolores.

L’équipe de France peut encore croire au sacre. Après avoir consécutivement éliminé la Belgique et le Portugal, les Bleus ont désormais à faire à l’Espagne. La Roja est de son côté parvenue à sortir l’Allemagne pays hôte, passant par les prolongations. À la veille de cette rencontre qui s’annonce dantesque, Dani Olmo était de passage en conférence de presse. Le joueur du RB Leipzig a dressé le portrait de l’équipe de France, désignant selon lui les principales menaces tricolores.

Alerte rouge, Mbappé prend une décision forte https://t.co/HtN5cb1eOx pic.twitter.com/HaeiyW3N5F — le10sport (@le10sport) July 8, 2024

« si elle a atteint les demi-finales, c'est grâce à ses mérites »

Alors que l’équipe de France est la cible de beaucoup de critiques, qui visent notamment l’aspect peu spectaculaire du jeu pratiqué par les troupes de Didier Deschamps, Dani Olmo n’a pas évoqué le manque de réussite français devant les buts adverses. L’Espagnol a préféré mettre en valeur les qualités des Bleus : « La France est une très bonne équipe, et si elle a atteint les demi-finales, c'est grâce à ses mérites et sans surprise. Nous savons ce que leurs joueurs peuvent faire. Il faut regarder leur qualité technique individuelle dessus, mais de manière générale, je pense que nous devons nous concentrer sur ce que nous faisons. On est dans une très bonne dynamique, on va bien, on joue très bien, donc il faut continuer. »

« Mbappé est un joueur qui fait des différences »