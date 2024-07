Euro 2024 - Equipe de France : Mbappé s'enflamme pour ce joueur de Deschamps

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'équipe de France affrontera l'Espagne mardi soir pour une place en finale de l'Euro 2024. Depuis le début de la compétition, les hommes de Didier Deschamps sont loin d'être étincelants, puisqu'ils marquent très peu voire pas du tout. En revanche, un joueur répond à chaque fois présent par sa solidité : Mike Maignan. Le gardien de l'AC Milan réalise une grande compétition et il a reçu un bel hommage de la part de son capitaine Kylian Mbappé.

Considéré comme la référence dans les buts de l'équipe de France, Mike Maignan est un élément solide qui permet à son équipe d'être plus sereine. Lors du quart de finale face au Portugal, le portier tricolore a sorti plusieurs arrêts décisifs en l'espace de quelques minutes, de quoi mériter les félicitations de son capitaine Kylian Mbappé.

« On est très content de l'avoir »

En prenant la succession d'Hugo Lloris au poste de gardien de l'équipe de France, Mike Maignan a réussi la transition à merveille. Le joueur de l'AC Milan fait l'unanimité dans le cœur des supporters et de ses partenaires. « La victoire aux tirs au but contre le Portugal ? Il a une part importante dans tout ça parce qu'au-delà des pénaltys, même son match il était top. Et on est très content de l'avoir » a déclaré Kylian Mbappé pour Téléfoot ce dimanche.

Mbappé : Riolo fait une demande improbable à Deschamps https://t.co/tGHWobmiQX pic.twitter.com/5mfa6lK2h8 — le10sport (@le10sport) July 7, 2024

La France va défier l'Espagne