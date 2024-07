Euro 2024 - Equipe de France : Grande nouvelle pour Mbappé !

La rédaction

Une dernière marche avant d’atteindre la finale. Après leur victoire face au Portugal, acquise aux tirs au buts, les Bleus défieront l’Espagne ce mardi, pour le compte des demi-finales de l'Euro 2024. Pour venir à bout de la Roja, l’équipe de France aura certainement besoin d’un grand Kylian Mbappé. En difficulté depuis le début de la compétition, le Bondynois pourrait être de retour en grande forme lors du prochain match.

Si l’équipe de France est en demi-finale de l’Euro, c’est en grande partie grâce à sa solidité défensive. Sur le front de l’attaque, les Bleus semblent malades, en témoigne cette statistique : depuis le début du tournoi, les protégés de Didier Deschamps n’ont pas marqué un seul but dans le jeu. Au cœur du problème, Kylian Mbappé affiche un visage bien pâle depuis le 17 juin. Mais contre l’Espagne mardi, le joueur du Real Madrid pourrait bien être de retour en forme.

Un programme spécial pour Mbappé

D’après les informations du Parisien , Kylian Mbappé devrait suivre un programme spécial avant la demi-finale de l'Euro 2024 contre l’Espagne. En difficulté physiquement, le capitaine tricolore devrait beaucoup se reposer et passer du temps avec les kinés et les soigneurs du staff de Didier Deschamps pour récupérer au mieux. Ses séances d’entraînement devraient être allégées, et il devrait passer la majeure partie de son temps en salle. Du côté des Bleus , on pense que l’attaquant de 25 ans sera prêt d’ici mardi.

Mbappé de retour en forme mardi ?

L’équipe de France est parvenue à se hisser jusqu’en demi-finale de l’Euro sans inscrire le moindre but dans le jeu, ce qui lui vaut de nombreuses critiques. Contre l’Autriche, c’est un but contre son camp qui a permis aux Tricolores de prendre les trois points. Après un 0-0 contre les Pays-Bas, les Français se sont séparés sur le score de 1-1 avec la Pologne, marquant grâce à un pénalty de Kylian Mbappé. Contre la Belgique, c’est un nouveau but contre son camp qui a permis aux champions du monde 2018 de l’emporter. Face au Portugal, le tableau d’affichage est resté vierge, et c’est aux tirs au but que Mike Maignan et ses partenaires ont obtenu leur billet pour les demi-finales.