Euro 2024 - Equipe de France : Deschamps a pris une décision pour Mbappé

Amadou Diawara

Depuis le début de l'Euro 2024, Kylian Mbappé n'est pas du tout dans son assiette. En effet, le capitaine et numéro 10 de l'équipe de France n'arrive pas à évoluer à son meilleur niveau ces dernières semaines, et sa fracture du nez ne l'aide pas du tout. Malgré tout, Didier Deschamps refuserait catégoriquement de changer le statut de Kylian Mbappé pour la suite de la compétition.

Kylian Mbappé a vécu une saison 2023-2024 plus que compliquée au PSG. En effet, la star de 25 ans a été mise au placard pendant plusieurs semaines l'été dernier, et ce, parce qu'il a annoncé qu'il n'allait pas activer la clause pour prolonger son contrat jusqu'en 2025. De surcroit, Kylian Mbappé a vu son temps de jeu diminuer considérablement lorsqu'il a fait savoir à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait quitter le PSG librement et gratuitement le 30 juin 2024. Et aujourd'hui, la nouvelle recrue du Real Madrid est à la peine sur le plan physique.

Mbappé est dans le dur à l'Euro 2024

Depuis le début de l'Euro 2024, Kylian Mbappé est méconnaissable. En effet, le capitaine et numéro 10 de l'équipe de France ne fait plus la différence grâce à sa vitesse, semblant manquer de jus. Et alors qu'il s'est cassé le nez, Kylian Mbappé est aussi gêné par son masque de protection. Si l'ancien joueur du PSG n'a pas vraiment pesé contre le Portugal, Didier Deschamps ne prévoit pas du tout de le laisser sur le banc contre l'Espagne.

Deschamps refuse de remplacer Mbappé