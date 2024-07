La bande de Mbappé traumatisée par le Qatar ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est le capitaine de l’équipe de France, mais en raison de douleurs à son nez fracturé, il n’a pas pris part à la séance de tirs au but contre le Portugal vendredi soir en quart de finale de l’Euro. Résultat, Ousmane Dembélé a ouvert le bal et montré le chemin de la victoire aux Bleus. L’homme du match s’est livré sur cette séance particulière.

Décidément, ce vendredi 5 juillet restera dans les annales de l’histoire de l’équipe de France. Depuis le début du XXIème siècle et plus précisément depuis la Coupe du monde 1998 remportée par les Bleus, la sélection tricolore n’était jamais parvenue à s’imposer lors d’une séance de tirs au but. Pire, depuis la prise de fonctions de Didier Deschamps au poste de sélectionneur à l’été 2012, lorsque son groupe est allé en prolongations et aux tirs au but, jamais le champion du monde 98 était sorti victorieux du match en question.

«L’expérience de la Coupe du Monde nous a aidé à apprendre»

À la mi-temps de la prolongation entre l’équipe de France et le Portugal vendredi dans le cadre du quart de finale de l’Euro, Kylian Mbappé a cédé sa place à Bradley Barcola en raison de douleurs au niveau de son nez fracturé le 17 juin dernier. L’équipe de France perdait un nouveau tireur pour la séance de tirs au but qu’elle a finalement remporté (0-0, puis 5 tirs à 3). Ousmane Dembélé a été le premier tireur et s’est expliqué après le succès des Bleus sur sa détermination.



« J'ai pris la décision de commencer. Nous avions beaucoup de confiance avant de tirer les penaltys, c'était quelque chose sur lequel nous nous étions entraînés auparavant. L’expérience de la Coupe du Monde nous a aidé à apprendre ».

«On les avait travaillés à l’entraînement»