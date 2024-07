Mercato - PSG : «Un braquage», il balance sur le transfert d'un attaquant

La rédaction

Si l’équipe de France n’est toujours pas parvenue à inscrire un but dans le jeu dans cet Euro, elle est bel et bien qualifiée pour les demi-finales ! Vainqueurs aux tirs au but contre le Portugal ce vendredi soir, les Bleus seront désormais opposés à l’Espagne. Titularisé en l’attaque, Randal Kolo Muani a été hauteur d’une performance en demi-teinte. Et l’attaquant du PSG s’est littéralement fait dézinguer par Daniel Riolo.

L’aventure de l’équipe de France se poursuit. Ce vendredi soir à Hambourg, les joueurs de Didier Deschamps étaient opposés au Portugal. Après 120 minutes durant lesquelles les deux équipes ne parvenaient pas à se départager, c’est aux tirs au but que les Bleus sont parvenus à obtenir leur ticket pour les demi-finales de la compétition. Titulaire, Randal Kolo Muani n’est pas réellement parvenu à s’illustrer dans cette rencontre, d’ailleurs remplacé par Marcus Thuram à la 86ème minute. Après cette soirée pas forcément facile, l’ancien joueur du FC Nantes s’est vu vivement critiqué par Daniel Riolo.

Euro 2024 : Deschamps confirme pour Griezmann et Mbappé https://t.co/BCAelrzIJm pic.twitter.com/gsQHJP4W6d — le10sport (@le10sport) July 6, 2024

«Kolo Muani, […] c’est de la tristesse»

Dans l’After , diffusé sur RMC, Daniel Riolo est revenu sur la performance de Randal Kolo Muani. Et clairement, le journaliste n’est absolument pas convaincu par le joueur de 25 ans : « Kolo Muani, Thuram, c’est de la tristesse. Donc même si tu vas par là, même Bambi je le mets, parce que de toute façon, dès que tu ramènes Kolo Muani, dès que je les vois prendre le ballon, il me font peur, ils ont les pieds à l’envers les mecs. T’imagines le niveau technique ? »

«Un des plus grands braquages des cinq dernières années»