Mbappé : Ce joueur du PSG dénonce un problème

Après une fin de saison difficile, beaucoup attendaient Kylian Mbappé au tournant pour cet Euro 2024. Mais dès l’entrée en lice des Bleus, le Bondynois a été victime d’une fracture du nez. Si il n’a loupé qu’un match, l’attaquant de 25 ans joue désormais avec un masque, qu’il devrait garder encore de longues semaines. Le joueur du Real Madrid avait affirmé que ce dispositif était gênant. Randal Kolo Muani confirme.

Après quatre essais, Kylian Mbappé semble enfin avoir trouvé celui qui lui correspond. Victime d’une fracture du nez lors du match de poule contre l’Autriche, l’ancien monégasque a été aperçu avec un masque bleu blanc rouge à l’entraînement le surlendemain. Non homologué, la protection avait été remplacée par un nouveau modèle noir, que le Bondynois ne semblait toujours pas apprécier à 100 %, puisque contre le Portugal, c’est un quatrième dispositif que portait le Français. Ce dernier avait expliqué que sa vision était troublée par ce masque. Et visiblement, ce n’est pas Randal Kolo Muani qui va le contredire.

Présent en conférence de presse ce dimanche, Randal Kolo Muani a été interrogé à propos du masque de Kylian Mbappé. Le joueur du PSG explique l’avoir lui aussi essayé, et confirme le handicap qu’il crée : « J'ai une photo avec le masque. On rigole dessus. On ne voit vraiment rien, c'est dur. Dans le bus pour l'ambiance, c'est un peu tout le monde »

Mbappé en difficulté dans cet Euro