Mbappé - Griezmann : Que doit faire Deschamps contre l’Espagne ?

Ce mardi soir, Didier Deschamps est susceptible de retrouver la finale de l’Euro en tant que sélectionneur après l’édition de 2016 perdue contre le Portugal (1-0). Le patron de l’équipe de France va être opposé à Luis de la Fuente et l’Espagne. Et il est question d’une non-titularisation d’Antoine Griezmann alors qu’en parallèle, Mbappé est dans une passe délicate. Que doit décider Deschamps selon vous ? C’est notre sondage du jour !

C’est le jour J pour Didier Deschamps et l’équipe de France : en ce mardi 9 juillet 2024, les Bleus version Deschamps vont disputer la deuxième demi-finale d’Euro depuis sa prise de fonctions en 2012 après la finale de l’Euro 2016. À l’Allianz Arena de Munich, le finaliste de la dernière Coupe du monde se frottera à l’Espagne qui met le feu à la compétition, tant au niveau du réalisme que du jeu prôné par Luis de la Fuente et de son staff technique.

Antoine Griezmann sur le banc ?

Face à l’Espagne, Antoine Griezmann ne devrait pas conserver sa place de titulaire comme ce fut le cas après le 1/8ème de finale contre la Belgique (1-0) ainsi que le 1/4 de finale contre le Portugal (0-0, puis 5-3 aux tirs au but). En effet, d’après L’Équipe , Didier Deschamps ne devrait pas aligner Antoine Griezmann dans son onze de départ. RMC Sport a confirmé la tendance avec un milieu de terrain composé d’Adrien Rabiot, suspendu contre le Portugal, Aurélien Tchouaméni et N’Golo Kanté. Pas d’Antoine Griezmann dont la situation sportive pendant cet Euro a alarmé Adrien Rabiot.



« Surpris, bien évidemment, je pense qu’on est tous surpris quand on connaît sa qualité, ce qu’il est capable de faire et ce qu’il a réalisé à la dernière Coupe du monde où il était sans doute le meilleur joueur de cette Coupe du monde. Je ne sais pas comment l’expliquer, il est peut-être beaucoup moins bien physiquement. Je ne sais pas si vous lui avez posé la question ou avez eu des réponses par rapport à ça, mais bien entendu qu’on attend beaucoup plus d’Antoine parce qu’il est capable de faire beaucoup plus. Sur le fait de gagner sans un grand Antoine, je pense qu’on a un effectif de très haut niveau et qu’on est derrière chacun de nos joueurs quand il y a un joueur qui est moins bien, que ce soit Kylian ou Antoine ».

«Je suis persuadé que Kylian dans sa tête est à fond depuis le départ»