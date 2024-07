Équipe de France : L’Espagne a peur de Mbappé ?

Thomas Bourseau

L’Espagne a une nouvelle fois atteint le dernier carré de l’Euro après l’édition de 2021 et affrontera l’équipe de France ce mardi soir à Munich. Aux yeux de Rodri, malgré ses performances mitigées, Kylian Mbappé demeure le danger numéro un des Bleus pour cette confrontation XXL.

L’Espagne a ébloui son monde depuis le début de l’Euro, de par ses résultats et son style de jeu très offensif qui apporte un vent frais comparé à certaines sélections, l’équipe de France ou l’Angleterre pour ne citer qu’elles. À l’approche de la première demi-finale de ce championnat d’Europe opposant les Bleus à l’Espagne ce mardi soir, Rodri a été invité à s’exprimer sur la plus grande menace de l’équipe de France.

Pour Rodri, le plus grand danger est «évidemment Mbappé»

La réponse du milieu de terrain de La Roja et de Manchester City n’a pas été une grande surprise en conférence de presse : « En terme de capacité à faire la différence c'est évidemment Mbappé. Mais la France ce n'est pas seulement lui, ils sont très solides défensivement et très dangereux en contres, donc on ne veut pas se focaliser sur lui ».

«Qu’il soit bon ou mauvais, il est toujours une menace»