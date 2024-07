Equipe de France : Malaise avec Mbappé, le vestiaire règle ses comptes

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'équipe de France est parvenue à se qualifier pour les demi-finales de l'Euro, alors que les leaders se retrouvent en grande difficulté, notamment devant les cages. Les critiques se font de plus en plus nombreuses en ce qui concerne le niveau de Kylian Mbappé ou encore d'Antoine Griezmann. En conférence de presse, Youssouf Fofana a mis les choses au clair.

L'équipe de France est en demi-finale de l'Euro sans convaincre. Le groupe de Didier Deschamps n'a toujours inscrit aucun but dans le jeu et ses leaders ne sont pas au mieux. Touché au nez lors de la rencontre face à l'Autriche, Kylian Mbappé n'est pas au top physiquement et a même réclamé le changement lors de la rencontre face au Portugal. Autre patron du vestiaire, Antoine Griezmann fait preuve d'imprécision dans le dernier geste. Certaines voix commencent à s'élever pour s'interroger sur le statut de Mbappé à commencer par Daniel Riolo.

Des leaders en grande difficulté

Mais pour Youssouf Fofana, seul le résultat compte à ce niveau. « Personnellement, je m'en fous. Au final, on est en demies. Le niveau de Mbappé et Griezmann, il faut se rendre compte que ça suffit pour être demi-finaliste, je ne vois pas pourquoi on chercherait la petite bête parce qu'au final ça suffit » a confié le milieu de terrain en conférence de presse.

« Je ne vois pas pourquoi on chercherait la petite bête »