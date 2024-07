Élections, RN… Une star de Deschamps déballe tout sur le verdict !

Thomas Bourseau

L’équipe de France a été pleinement touché, comme l’ensemble du peuple français, par les élections législatives décisives pour l’avenir du pays et la dernière partie du second mandat de président de la République d’Emmanuel Macron. Les résultats et la défaite du Rassemblement National ont régalé certains joueurs de Didier Deschamps. Adrien Rabiot est sorti du silence en conférence de presse.

À l’occasion des derniers points presse de l’équipe de France, certains joueurs de Didier Deschamps ont à plusieurs reprises incité leurs compatriotes français à se rendre aux urnes afin de voter pour les élections législatives qui ont eu lieu les 30 juin et 7 juillet. Que ce soient Kylian Mbappé, Jules Koundé ou encore Marcus Thuram, tous ont ouvertement fait barrage au Rassemblement National voire aux deux partis extrémistes du paysage politique français.

Koundé, Dembélé, Tchouaméni et d’autres Bleus ont célébré la défaite du Rassemblement National

Dimanche, le Rassemblement National a essuyé une défaite en terminant « seulement » troisième derrière le Nouveau Front Populaire et la Majorité présidentielle. Au final, le RN et ses alliés se contenteront de 143 sièges à l’Assemblée nationale derrière les 166 de la Majorité présidentielle et les 184 du Nouveau Front Populaire. Une victoire pour certains joueurs des Bleus comme Ousmane Dembélé, Marcus Thuram, Aurélien Tchouaméni, Jules Koundé ou encore Ibrahima Konaté sur les réseaux sociaux. Tchouaméni évoquait même la « victoire du peuple ».

«Vous avez vu que certains avaient publié des choses sur leurs réseaux»

De passage en conférence de presse ce lundi dans le cafre de la demi-finale de l’Euro opposant l’équipe de France à l’Espagne mardi soir, Adrien Rabiot a été interrogé sur les résultats des élections législatives et la réception de la nouvelle au sein du groupe des Bleus.



« Le résultat des élections ? On ne l’a pas regardé ensemble parce qu’on rentrait de l’entraînement, on a eu le repas à 20h15 donc on était un peu tous dans nos chambres. C’est vrai qu’on s’en ait soucié parce que c’est important. Peut-être beaucoup moins que certains parce qu’on a aussi d’autres choses en tête, mais on ne l’a pas évoqué plus que ça. Vous avez vu que certains avaient publié des choses sur leurs réseaux. On n’en a pas parlé entre nous, mais je pense que beaucoup de gens étaient soulagés on va dire ».

«J’ai toujours dit que la politique et le sport ne faisaient pas forcément bon ménage»