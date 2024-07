Euro 2024 : L’Espagne lance un défi à Mbappé !

Pierrick Levallet

L'équipe de France a encore un choc à disputer ce mardi. Les Bleus affronteront l'Espagne pour sa demi-finale d'Euro 2024. Kylian Mbappé se sait naturellement attendu au tournant. Le nouveau joueur du Real Madrid ne brille pas dans la compétition. La Roja n'a d'ailleurs pas manqué de lancer un défi au capitaine des Bleus pour ce mardi.

Ce mardi, c’est un nouveau choc qui attend l’équipe de France dans cet Euro 2024. Après avoir éliminé la Belgique et le Portugal pour se hisser jusqu’en demi-finale, les hommes de Didier Deschamps feront face à l’Espagne. Et naturellement, un joueur en particulier sera attendu au tournant pour cette rencontre : Kylian Mbappé.

Euro 2024 : Mbappé fait peur, il répond cash https://t.co/6NuIaYzSIm pic.twitter.com/dtYYV1heaK — le10sport (@le10sport) July 8, 2024

Mbappé n'y arrive pas dans cet Euro 2024

Annoncé comme nouveau joueur du Real Madrid avant le début de l’Euro 2024, le champion du monde 2018 ne brille pas pour l’instant. Il n’a inscrit qu’un seul but, sur penalty contre la Pologne. Kylian Mbappé semble être l’ombre de lui-même. La sélection espagnole n’a alors pas manqué de lui lancer un défi.

L'Espagne l'attend au tournant