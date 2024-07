Équipe de France : «Des cracks», du lourd est annoncé face à Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi soir, l’équipe de France va affronter l’Espagne de demi-finale de l’Euro 2024. L’occasion pour Kylian Mbappé de se rattraper alors que jusque-là, ses prestations ont été en deçà des attentes. Mais pour son ex-coéquipier au PSG Fabian Ruiz, la Roja dispose également de grandes armes offensives avec Nico Williams et Lamine Yamal.

L’équipe de France peut marquer l’histoire. Après avoir battu de peu la Belgique et le Portugal, la formation de Didier Deschamps va être opposée à la terrible Espagne ce mardi soir à l’occasion des demi-finales de l’Euro (21h). Une rencontre dans laquelle les Bleus et Kylian Mbappé sont attendus au tournant. Masqué depuis sa fracture au nez contractée face à l’Autriche le 17 juin dernier, l’ex-star du PSG n’a clairement pas brillé depuis le début de la compétition.

« On sait à quel point il peut être dangereux »

Pour autant, Kylian Mbappé reste une menace de taille pour l’Espagne, comme l’a confié son ancien coéquipier Fabian Ruiz auprès du Parisien : « Non, il n’y a pas de plan anti-Kylian ! On connaît tous Kylian. Si on lui donne un peu d’espace, on sait à quel point il peut être dangereux. Mais on se prépare à poser des problèmes à l’adversaire dans son ensemble » . L’Espagne devra également se méfier d’Ousmane Dembélé, même si selon le milieu de terrain du PSG, la « Roja » dispose également d’atouts offensifs majeurs comme Nico Williams (Athletic Bilbao) et Lamine Yamal (FC Barcelone).

« Lamine et Nico ont un grand avenir devant eux »