Mbappé - Griezmann : Deschamps a tranché pour le choc !

Alexis Brunet

L’équipe de France affronte l’Espagne mardi en demi-finale de l’Euro 2024 et Didier Deschamps doit faire face à de nombreuses incertitudes. Le sélectionneur doit réussir à former une ligne d’attaque qui lui permettra de marquer des buts, mais également d’aider les défenseurs français face aux dangers Nico Williams et Lamine Yamal. Antoine Griezmann pourrait donc s’asseoir sur le banc, alors que Kylian Mbappé devrait lui bel et bien être titulaire.

Encore une fois, l’équipe de France a atteint le dernier carré d’une grande compétition. Après avoir éliminé la Belgique en huitième de finale, les Bleus sont venus à bout du Portugal en quart de finale et ils affronteront l’Espagne au prochain tour, pour une place en finale. Les partenaires de Kylian Mbappé pourraient alors possiblement retrouver l’Angleterre ou bien les Pays-Bas.

Deschamps devrait laisser Griezmann sur le banc

Le défi sera grand face à l’Espagne, car l’équipe de Luis de la Fuente est celle qui impressionne le plus depuis le début de l’Euro. Les Espagnols peuvent notamment s’appuyer sur deux ailiers de grande qualité, à savoir Nico Williams et Lamine Yamal. D’après les informations de L’Équipe , Didier Deschamps devrait donc titulariser Ousmane Dembélé mardi soir, pour aider Jules Koundé, ce qui fait qu’Antoine Griezmann pourrait prendre place sur le banc.

Mbappé et Kolo Muani devraient accompagner Dembélé

Pour compléter son attaque, Didier Deschamps ne devrait pas remettre en cause la place de Kylian Mbappé sur le côté gauche. En pointe, c’est Randal Kolo Muani qui part avec un train d’avance sur Marcus Thuram. Enfin, au milieu de terrain, Adrien Rabiot devrait logiquement reprendre sa place.