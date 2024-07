Equipe de France : Attaqué, le clan Deschamps répond cash

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'équipe de France a assuré l'essentiel vendredi soir. Les Bleus ont vaincu le Portugal et sont parvenus à se qualifier pour les demi-finales de l'Euro. Mais depuis le début du tournoi, le groupe de Didier Deschamps ne fait pas lever les foules. Son style de jeu jugé ennuyant fait l'objet de nombreuses critiques, mais le sélectionneur n'en a que faire.

L'équipe de France sera-t-elle la première formation de l'histoire à remporter l'Euro sans même inscrire le moindre but dans le jeu. Face au Portugal, les Bleus ont dû aller chercher leur qualification durant la séance de tirs au but. Le groupe de Didier Deschamps va devoir montrer un meilleur visage, notamment sur le plan offensif, s'il veut accéder à la finale face au vainqueur de l'autre demi-finale opposant l'Angleterre à la Turquie.

« On s'en fout de savoir si c'est mérité ou pas »

Critiquée, la France se concentre exclusivement sur le résultat, et non la manière. « On s'en fout de savoir si c'est mérité ou pas. On veut savourer cette victoire. Tout n'est pas parfait offensivement et défensivement, c'est vrai. On se fait taper dessus, parfois à juste titre. Mais on ne va pas faire la fine bouche, on est en demi-finales (contre l'Espagne). Tout le monde peut parler, vous aussi les journalistes, vous faites votre travail » avait, par exemple, confié Aurélien Tchouameni vendredi soir.

Les proches de Deschamps répondent aux critiques