Deschamps balance ses vérités sur le cas Mbappé !

Kylian Mbappé n’a pas manqué de faire savoir à quel point il se sentait moins bien servi en profondeur depuis l’absence de Paul Pogba en équipe de France la semaine dernière. Ses performances vont beaucoup parler ces derniers temps et, lors du point presse précédant la demi-finale de l’Euro contre l’Espagne mardi soir, Didier Deschamps a vidé son sac sur les déboires de son capitaine.

Didier Deschamps a fait de Kylian Mbappé son capitaine en mars 2023 dans la foulée de l’annonce de la retraite internationale d’Hugo Lloris après la Coupe du monde au Qatar. Élément déjà incontournable avant son changement de statut, Mbappé a enchaîné les déconvenues ces dernières semaines. Que ce soit son temps de jeu réduit lors de la dernière ligne droite de la saison avec le PSG ou bien ses douleurs lombaires pendant la préparation de l’Euro. À cela s’ajoute la fracture du nez causée par un choc avec Kevin Danso le 17 juin dernier contre l’Autriche (1-0).

«Je suis persuadé que Kylian dans sa tête est à fond depuis le départ»

Aligné face au Portugal vendredi dernier pour le compte du quart de finale de l’Euro, Kylian Mbappé est sorti à la mi-temps de la prolongation en cédant sa place à Bradley Barcola en raison de douleurs à son nez. De passage en conférence de presse ce lundi avant la demi-finale contre l’Espagne mardi soir, Didier Deschamps est monté au créneau.



« Mbappé ? Il sortait de 110 minutes de jeu où c’était déjà compliqué pour lui dans la prolongation. Ça ne sert à rien, même si c’est Kylian et qu’il n’est pas physiquement et musculairement avec de bonnes sensations qu’il reste sur le terrain. Maintenant, on a fait en sorte pour lui et pour tous les joueurs d’axer sur la récupération. C’est évidemment court, si on avait eu un jour de plus cela aurait été mieux, mais c’est valable pour toutes les équipes. On a tout fait, mais je suis persuadé que Kylian dans sa tête est à fond depuis le départ ».

«Il a eu un problème de dos aussi et puis là, le traumatisme qu’il a eu au nez»

Didier Deschamps a poursuivi sa tirade en rappelant que l’Euro aurait pu s’arrêter net dès l’entrée en lice de l’équipe de France pour Kylian Mbappé. « Ce n’est pas lié qu’au dernier match, il y a eu tout ce qu’il y a eu avant, qui a modifié sa fin de saison où il n’était pas habitué. Pendant la préparation, il a eu un problème de dos aussi et puis là, le traumatisme qu’il a eu au nez. Il le sait bien, ça aurait pu s’arrêter pour lui, mais il faut digérer et s’habituer à ces nouvelles conditions aussi. Mais je suis sûr que demain, comme l’ensemble du groupe, il fera son maximum ».

«Il va devoir s’habituer de toute façon pendant plusieurs mois à porter le masque»