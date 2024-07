Cristiano Ronaldo : «C’est fini», il lâche une bombe

La rédaction

Ce vendredi soir, l’équipe de France et le Portugal ont emmené leurs supporters jusqu’au bout de la nuit. Après 120 minutes durant lesquelles le score est resté nul et vierge, ce sont bien les Bleus qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, remportant la séance de tirs au but. Si l’enjeu de cette rencontre était évidemment la qualification, la défaite portugaise marque un tournant dans la carrière de Cristiano Ronaldo, puisqu’il s’agissait probablement de son dernier Euro avec sa sélection.

Le choc entre l’équipe de France et le Portugal aura accouché d’un spectacle assez fade, mais qui a vu les joueurs de Didier Deschamps l’emporter. Après être parvenu à transformer leurs cinq tirs au but, les Bleus ont arraché leur ticket pour les demi-finale, où ils affronteront l’Espagne. Du côté portugais, le réveil était difficile ce matin. Encore plus peut-être pour un homme : Cristiano Ronaldo. Ce vendredi 5 juillet, il y avait de fortes chances que l’attaquant de 39 ans jouait sans dernier match d’Euro avec sa sélection. C’est en tout cas ce qu’a affirmé José Fonte, qui a porté le maillot de la Seleçao entre 2014 et 2022.

«Il sait probablement que c’est fini pour lui en équipe nationale»

Dans un entretien accordé à HLN , José Fonte a été questionné sur le futur de Cristiano Ronaldo avec la sélection portugaise. Et clairement, pour le défenseur central passé West Ham et le LOSC, le quintuple Ballon d’Or en a terminé avec le Portugal : « Il sait probablement que c'est fini pour lui en équipe nationale. Parfois, il faut aussi céder sa place à des nouveaux et leur donner une chance de montrer leur talent. » Un avis tranché, malgré le fait que l’ancien joueur du Real Madrid n’ait pas encore évoqué son avenir avec la Seleçao .

La Coupe du Monde 2026 en ligne de mire ?

À 39 ans, il semble certain que Cristiano Ronaldo vient de jouer son dernier Euro avec le Portugal. Mais une question reste sans réponse : le joueur d’Al-Nassr compte-t-il disputer la Coupe du Monde 2026, qui se déroulera en Amérique du Nord ? Alors que sa présence, en tant que titulaire qui plus est, au sein de la sélection commence de plus en plus à faire débat, rien n’est moins sûr. Mais la caractère de compétiteur du joueur formé au Sporting pourrait changer la donne.