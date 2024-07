«Pathétique», Riolo fracasse Cristiano Ronaldo !

Amadou Diawara

Ce lundi soir, le Portugal a battu la Slovénie en huitième de finale de l'Euro 2024, et ce, à l'issue de la séance des tirs au but. S'il a inscrit son tir au but, Cristiano Ronaldo a manqué un penalty dans le jeu. En larmes après cet échec, CR7 s'est fait tacler par Daniel Riolo.

Qualifié pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024, le Portugal s'est frotté à la Slovénie ce lundi soir. Et la Seleçao s'est finalement imposée à l'issue de la séance des tirs au but. Premier buteur lors de cette séance, Cristiano Ronaldo a été l'un des artisans de la victoire du Portugal. Mais il aurait pu offrir la qualification à son équipe dans le temps réglementaire. En effet, CR7 a vu Jan Oblak arrêter son penalty à la 105ème minute de jeu. En pleurs à la mi-temps des prolongations, Cristiano Ronaldo a expliqué pourquoi il avait craqué.

Mercato - PSG : La presse italienne relance un énorme feuilleton ! https://t.co/pNSTwi15qB pic.twitter.com/VMIvG1LHuG — le10sport (@le10sport) July 2, 2024

«La charge émotionnelle ça devient pathétique»

« La tristesse initiale et la joie finale, c'est ce que donne le football, des moments inexplicables, c'est ce qui se passe. J'aurais pu donner un avantage à la Seleção, je n'ai pas pu. Pendant l'année je n'ai pas raté une seule fois et, quand j'en avais le plus besoin, Oblak a sauvé. C'est un sentiment de tristesse et de joie à la fois, mais le plus important c'est la qualification, l'équipe l'a méritée. La Slovénie a passé presque tout son temps à défendre, félicitations à l'équipe, en particulier à notre gardien qui a réalisé trois bons arrêts » , a expliqué Cristiano Ronaldo au micro de Sport TV , avant d'en rajouter une couche en zone mixte : « Même les gens les plus forts ont leurs jours, j'étais déprimé et j'étais triste parce que l'équipe en avait besoin... Je ne peux pas, j'en parlerai plus tard, je parlerai plus tard ».

«C’est Dalida en fin de carrière»