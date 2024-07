Euro 2024 : Mbappé vit un «enfer», il balance

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé avait très certainement prévu de vivre un meilleur Euro 2024. Depuis qu'il s'est cassé le nez contre l'Autriche, le capitaine de l'équipe de France est obligé de jouer avec un masque. Cette protection a l'air de le gêner, ce qui peut expliquer sa méforme dans la compétition. Le nouveau joueur du Real Madrid semble d'ailleurs vivre un enfer depuis sa blessure.

Si l’équipe de France est parvenue à se hisser jusqu’en demi-finale de l’Euro 2024, le jeu des Bleus n’est pas encore parvenu à convaincre tout le monde. Certains éléments de Didier Deschamps ont même déçu, à l’instar de Kylian Mbappé. Avant le début du tournoi, l’ancienne star du PSG avait fait savoir qu’elle voulait marquer la compétition de son empreinte. Mais le match contre l’Autriche a tout changé pour le nouvel attaquant du Real Madrid.

Mbappé : Il réclame une décision fracassante ! https://t.co/SeDI91PDN4 pic.twitter.com/MVxFFqd9Au — le10sport (@le10sport) July 9, 2024

«Le masque ? Les premiers jours, c'est un enfer»

Après un choc lors d’un duel aérien avec Kevin Danso, Kylian Mbappé s’est retrouvé avec le nez cassé. Résultat, le capitaine de l’équipe de France est obligé de jouer avec un masque pour protéger son visage. Depuis, le joueur de 25 ans peine à se montrer réellement dangereux face à ses adversaires. Il faut dire que le port de cette protection n’est pas facile à vivre comme l’explique David Lopez.

«Il y a comme des angles morts qui vous gênent»

« C'est très inconfortable, pour être honnête. Le pire, c'est le problème de vision. On ne dirait pas comme ça, mais il y a comme des angles morts qui vous gênent clairement lorsqu'un ballon rapide arrive. La partie inférieure en particulier vous couvre un peu et ne vous aide pas lorsque vous voulez contrôler et faire un mouvement rapide... Au début, c'est comme si vous manquiez un peu de coordination. Au fur et à mesure que tu t'y habitues, tu te l'appropries. Mais les premiers jours, c'est un enfer » a indiqué l’ancien défenseur de l’Espanyol Barcelone à Relevo. Reste maintenant à voir si le masque ne gênera pas trop Kylian Mbappé ce mardi soir contre l’Espagne.