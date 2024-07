PSG : Mbappé lui fait vivre un cauchemar, il déballe tout

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

S’il a quitté le PSG afin de s’engager en faveur du Real Madrid, Kylian Mbappé a réalisé une dernière saison mitigée au sein du club parisien. Néanmoins, le numéro 7 aura effectué des prestations impressionnantes, comme lors de la double confrontation face à la Real Sociedad en 8ème de finale de la Ligue des Champions. International Espagnol, Mikel Merino se souvient d’un Mbappé tueur lors de ces deux matchs.

Ce mardi soir à Munich, l’équipe de France affronte l’Espagne à l’occasion des demi-finales de l’Euro 2024 (21h). Plusieurs joueurs des deux sélections évoluent au sein de la même équipe en club, comme c’est le cas de Fabian Ruiz avec Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola, ou encore Warren Zaïre-Emery et Kylian Mbappé (depuis parti au Real Madrid) au PSG, ou bien se sont croisés cette saison en Coupe d’Europe.

Le PSG et Kylian Mbappé ont terrassé la Real Sociedad

Ainsi, Mikel Oyarzabal, Robin Le Normand, Martin Zubimendi, et Mikel Merino ont affronté les joueurs du PSG en 8ème de finale de la dernière édition de la Ligue des Champions. Une double confrontation qui s’est soldée par l’implacable victoire du club parisien (4-0 sur l’ensemble des deux rencontres, ndlr), avec notamment trois buts inscrits par Kylian Mbappé (un à l’aller, deux au retour). Forcément, les joueurs basques de cette sélection espagnole le savent : la nouvelle star du Real Madrid sera l’un des grands dangers pour eux ce mardi soir à Munich.

« Il a décidé du sort du match »